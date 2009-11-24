Росія може розпочати експорт питної води

Росія через 5-10 років має намір розпочати експорт води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної Думи Росії Борис ГРИЗЛОВ на Міжнародному форумі «Чиста вода».

«Найочевидніше рішення пов`язане з експортом питної води. Можна лише погодитися з думкою Володимира ПУТІНА (прем`єра РФ): загострення дефіциту води ставить її в один ряд з іншими ключовими ресурсами – такими, як нафта, кольорові і чорні метали, природний газ. Вважаю, вже через 5, максимум через 10 років, для Росії експорт води може стати реальністю. Можливостей у нашої країни для цього вистачає. А в багатьох наших сусідів є потреба у воді», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

Водночас він зазначив, що керівництву Росії не хотілося б, щоб зусилля влади в цьому напрямку зводилися лише до експорту ресурсів. За його словами, Росія зацікавлена в тому, щоб максимально диверсифікувати свою економіку, зробити її більш високотехнологічною, менш залежною від «ресурсного чинника».

Б.ГРИЗЛОВ зазначив, що в Росії величезний досвід і сучасні рішення, пов`язані з водоочищенням.

За його словами, створення і впровадження технологій, пов`язаних з водним господарством, зокрема забезпеченням людей питною водою, – це величезний ринок, який представляє величезний інтерес для бізнесу.

«За існуючими оцінками (хоча з цього приводу є різні цифри), в глобальному масштабі необхідні для розвитку інвестиції в інфраструктуру водного господарства мають становити до 180 млрд. доларів щороку. Зараз вони приблизно вдвічі нижчі – але й це вельми і вельми значна сума», - сказав він.