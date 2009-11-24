В Азербайджані заборонять дізнаватися стать майбутньої дитини

Парламент Азербайджану приступив до розгляду доопрацьованого законопроекту, що забороняє лікарям повідомляти батькам стать майбутньої дитини. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Day.Az.

Новий закон "Про репродуктивне здоров`я і планування сім`ї" розроблений у зв`язку з традиційною перевагою жителів країни мати сина, а не дочку. Завдяки цьому широкого поширення набула практика селективних абортів (позбавлення від плодів жіночої статі), що веде Азербайджан до демографічної кризи.

За статистикою, протягом останніх 12 років дівчатка становлять лише третину новонароджених, тоді як нормальним співвідношенням вважається 100 дівчаток на 105 хлопчиків. Це призвело до того, що в 1-6 класах шкіл на 16 учнів чоловічої статі припадає тільки 6 жіночого.

Якщо закон буде прийнятий, лікарям заборонять розголошувати батькам стать майбутньої дитини до закінчення першого триместру вагітності. У разі затвердження поточної редакції законопроекту він набуде чинності вже в 2010 році.

Автори законодавчої ініціативи розраховують, що вона допоможе скоротити число селективних абортів і виправить демографічну ситуацію в країні.

З такою ж проблемою впродовж багатьох років стикаються Китай, Індія і Південна Корея, де значно вигідніше мати сина-помічника, ніж дочку, якій потрібне придане, щоб вийти заміж. Влада цих країн так чи інакше регулює доступ до інформації про стать майбутньої дитини і ставлять поза законом проведення абортів за статевою ознакою.