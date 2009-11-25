Безробіття в Польщі у жовтні перевищило 11%

Кількість безробітних в Польщі минулого місяця збільшилася до 11,1% з 10,9% у вересні, повідомив держкомстат країни.

За даними статистики, 1,744 млн. осіб були без роботи.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Польщі, після декількох місяців стабілізації, поновилося зростання безробіття, рівень якого склав 10,9% в порівнянні з 10,8% в серпні.

Довідка УНІАН. Після рекордно низького з 1991 року рівня безробіття кількість безробітних з кінця 2008 року через світову економічну кризу почала збільшуватися. Безробіття в березні зросло до 11,2%, але в наступному місяця почало знижуватися – завдяки початку сезонних робіт, на думку експертів.

Найвище безробіття в Польщі спостерігалося напередодні вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році, коли воно складало близько 20%.