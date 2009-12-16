На зимові свята призначили додаткові поїзди підвищеного комфорту

Південно-Західна залізниця призначила додаткові електропоїзди підвищеного комфорту для задоволення попиту на пасажирські перевезення в приміському сполученні під час новорічно-різдвяних свят.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Південно-Західної залізниці.

Зокрема, на 25 грудня 2009 року у графік руху додатково введений приміський поїзд №802/801 Фастів-Шостка-Фастів, на 26 грудня - №802/801 Фастів-Шостка-Фастів і №827/828 Киів-Жмеринка-Київ, на 28 грудня - №825 Київ-Вінниця, на 29 грудня - №802/801 Фастів-Шостка-Фастів №825 Київ-Вінниця, №833 Київ-Хмельницький.

Згідно з повідомленням, найбільше додаткових поїздів призначено на так званий «піковий» період – останні дні грудня. Так, 30 грудня додатково курсуватимуть поїзди №802/801 Фастів-Шостка-Фастів; №810/809 Фастів-Шостка-Фастів; №840/839 Фастів-Шостка; №819 Київ-Шепетівка; №827/828 Київ-Жмеринка-Київ; № 834 Хмельницький-Київ; №853 Київ-Хмельницький; №865 Київ-Жмеринка. Крім того, 31 грудня графік руху поповниться поїздами №802/801 Фастів-Шостка-Фастів, №810/809 Фастів-Шостка-Фастів, №840/839 Шостка-Фастів; №820 Шепетівка-Київ, №819 Київ-Шепетівка, №841/842 Київ-Рівне-Фастів, №827/828 Київ-Жмеринка-Київ.

На 10 січня 2010 року Південно-Західна залізниця додатково призначила поїзди №854 Хмельницький-Київ і №826 Вінниця-Київ.

У той же час через відсутність пасажиропотоку в перші новорічні дні будуть скасовані декілька поїздів, а саме: 31 грудня 2009 року поїзд № 833 Київ-Хмельницький, 1 січня 2010 року - № 834 Хмельницький-Київ, № 810/809 Фастів-Шостка-Фастів, № 840/839 Фастів-Шостка, № 818/817 Київ-Конотоп-Київ, № 819 Київ-Шепетівка, № 855/856 Київ-Казатин-Київ, 827/828 Київ-Жмеринка-Київ; 2 січня - № 820 Шепетівка-Київ і № 840/839 Шостка–Фастів. Повністю з 1 по 10 січня 2010 року припинено курсування приміського поїзда № 803/804 Рокитне-Київ-Рокитне.