Графік виплати пенсій у січні не зміниться

У січні, незважаючи на те, що 1-10 січня оголошено вихідними, пенсії виплачуватимуться без зміни графіка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

«Виплата пенсій в січні почнеться з 4-го числа і йтиме за графіком», - сказала вона.

Крім того, Л.ДЕНИСОВА зазначила, що виплата пенсій за грудень йде за графіком і на сьогоднішній день виплати одержали 75% пенсіонерів.

Вона зазначила, що виплата пенсій відбувається за двома відомостями. За першою - виплачується розмір пенсії разом з доплатою, згідно з розпорядженням уряду, у 28 грн., за другою – доплата, згідно із законом про підвищення розмірів соцстандартів.

«До 25 грудня, згідно з графіком, ми забезпечимо виплату пенсій всім нашим пенсіонерам», - сказала Л.ДЕНИСОВА

Міністр також повідомила, що план за власними надходженнями до Пенсійного фонду за підсумками 11 місяців ц.р. виконано на 103%.