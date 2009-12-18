Іспанська «Барбадільо» планує реалізувати в Україні 280 тис. л вина

Виноробна компанія «Барбадільо» (Іспанія) планує реалізувати на українському ринку близько 210-280 тис. літрів (близько 300-400 тис. пляшок) вина у 2010 р. Про це повідомив на прес-конференції в Києві у четвер генеральний директор компанії «Бодегас Барбадільо» Мануель ВАЛЬДЕКАНТОС.

За його словами, компанія вийшла на український ринок 3 місяці тому і за цей час реалізувала 140 тис. літрів (200 тис. пляшок). Він відзначив, що раніше були бар`єри для виходу на український ринок, проте після вступу України до Світової організації торгівлі та зниження податків і мит це стало реальніше. При цьому компанія бачить український ринок дуже перспективним для себе. «Ми розуміємо, що український ринок розвивається і, незважаючи на кризу, росте споживання вина на особу. При цьому залишається дуже велике відставання в порівнянні з іншими європейськими країнами», - відзначив М.ВАЛЬДЕКАНТОС. «Ми хочемо, щоб Україна увійшла до ТОП-10 експортних країн для «Барбадільо». Для цього ми повинні продавати 350 тис. літрів (500 тис. пляшок)», - повідомив директор з питань експорту компанії Стів КУК.

За словами М.ВАЛЬДЕКАНТОСА, асортимент представленої на українському ринку продукції складається з 4 сортів столових вин і двох сортів хереса, проте далі лінійка розширюватиметься. Спочатку асортимент продукції буде представлений столовими винами: «Антоніо Барбадільо», «Маестранте Семі-дульче», «Барбадільо Секо», «Барбадільо Семі-дульче» і хересами – «Барбадільо Манзанілья», «Барбадільо Крім». Мінімальна витримка наймолодших хересів складає 3 роки, більш преміальних – від 6 до 20 років, витримка хересів категорії суперпреміум варіюється від 30 до 50 років.

«На початковому етапі ми націлені на середній сегмент ринку, а далі зацікавлені у виході у вищий сегмент», - пояснив С.КУК. Він додав, що цінова політика компанії передбачає продаж вина в Україні за такою ж ціною, що й в Європі, зокрема, ціна столових вин складе від 43 до 50 грн., хересів – від 50 до 60 грн.

За повідомленням компанії, інвестиції в 2010 р. будуть направлені виключно на побудову дистрибуції.

Довідка УНІАН. Компанія «Барбадільо» створена в 1821 р. в Іспанії.

На сьогодні компанія володіє понад 600 га власних виноградників і виробничими потужностями в районах Херес, Рібера дель Дуеро і Сомонтано. В даний час «Барбадільо» є одним з найбільших виробників і експортерів Хереса. Продукція компанії експортується в 38 країн світу.