У Києві завтра відкриють головну ялинку України

15:46, 18 грудня 2009
Права споживачів
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У програмі - феєрверк

Завтра о 16.30 у столиці відбудеться відкриття головної новорічної ялинки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, театралізоване дійство «Ялинка новорічна, засвітись вогнями!» розпочнеться на Майдані Незалежності о 14.30.

О 16.30 розпочнеться церемонія запалення новорічних вогнів на ялинці, яка завершиться о 17.10 святковим феєрверком.  Очікується участь Президента України Віктора Ющенка.

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