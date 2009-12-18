У Києві завтра відкриють головну ялинку України

У програмі - феєрверк

Завтра о 16.30 у столиці відбудеться відкриття головної новорічної ялинки України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, театралізоване дійство «Ялинка новорічна, засвітись вогнями!» розпочнеться на Майдані Незалежності о 14.30. О 16.30 розпочнеться церемонія запалення новорічних вогнів на ялинці, яка завершиться о 17.10 святковим феєрверком. Очікується участь Президента України Віктора Ющенка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter