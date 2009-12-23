Мережа магазинів побутової техніки та електроніки «Ельдорадо» 24 грудня відкриє два супермаркети в Житомирі та Севастополі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні зазначають, що інвестиції у відкриття двох магазинів перевищили 2 млн. дол. Планований період окупності – 3 роки.

Магазин в Житомирі знаходиться на другому поверсі торгового центру «ЯрмарОК» і займає площу близько 1750 кв. м. Це другий магазин мережі в Житомирі.

У Севастополі новий супермаркет «Ельдорадо» знаходиться на другому поверсі торгового центру «Ніагара». Загальна площа магазину складає близько 1 тис. кв. м. Це третій магазин «Ельдорадо» в місті.

У кожному супермаркеті асортимент товарів включає більше 15 тис. найменувань.

«Цього року ми відкрили 20 нових супермаркетів «Ельдорадо» в 17 містах України», сказав голова Наглядової ради ТОВ «Торгова компанія «Ельдорадо» Сергій ДРОЗД.

Довідка УНІАН. «Ельдорадо» - роздрібна мережа з продажу побутової техніки і електроніки в Росії та Східній Європі. Українське представництво компанія «Ельдорадо» створено в 1999 році.

В Україні перший магазин «Ельдорадо» відкрили в 1999 році у Києві. На сьогодні в 35 містах України працює 86 магазинів «Ельдорадо» (з врахуванням двох нових).