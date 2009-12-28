На Харківщині забракували 74% друкованої продукції для дітей

За 11 місяців 2009 року інспектори держаного нагляду ДП «Харківстандартметрологія» перевірили під час виробництва на відповідність вимогам норм, стандартів і правил 15 партій паперово-білової та друкованої продукції для дітей на загальну суму близько 125 тис. 800 грн. Не відповідало вимогам нормативних документів (НД) 12 партій на суму 93 тис. 400 грн. (74% перевіреної продукції). Порушення виявили на 5 із 6 перевірених підприємств.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, перевіряли якість дитячих книг, шкільних і загальних зошитів, альбомів для малювання, настільних друкованих ігор, методичного і наочного приладдя для дітей.

Найбільш характерними порушеннями вимог НД були: випуск продукції без НД, дефекти виготовлення; порушення періодичності, обсягу та порядку випробувань друкованої продукції для дітей за фізико-механічними показниками.

Повідомляють, що жодне з перевірених підприємств не має лабораторії або випробувальної дільниці для проведення випробувань продукції за обов`язковими показниками. Також відсутні гігієнічні висновки на продукцію за показниками безпеки (зокрема, вимоги до конструкції та поліграфічних матеріалів), незадовільне маркування та пакування (неповна або невірна інформація для споживача).

З метою недопущення надходження на споживчий ринок неякісних друкованих і паперово-білових виробів дитячого асортименту з обороту вилучили 12 партій і заборонили реалізацію 5 видів продукції. Для негайного усунення порушень 5 підприємствам видані відповідні приписи. За правопорушення у сфері стандартизації і якості продукції посадові особи були притягнуті до адміністративної відповідальності на суму 765 грн. За випуск продукції, що не відповідає вимогам стандартів, до підприємств-порушників застосовані штрафи на суму близько 4 тис. 750 грн.