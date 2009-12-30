У супермаркетах Севастополя підвищення цін на Новий рік не буде

У супермаркетах Севастополя передноворічного підвищення цін не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України Олександр ЛІЄВ.

“Ми не дамо підвищувати ціни перед Новим роком у зв`язку з ажіотажем. Штрафи вимірюються мільйонами гривень, і керівники супермаркетів роблять все можливе, щоб уникнути таких штрафів, і йдуть назустріч відділу досліджень і розслідувань комітету», - сказав О.ЛІЄВ. ».

Як повідомили агентству УНІАН в прес-службі територіального відділення, контроль за цінами в супермаркетах Севастополя напередодні Нового року проводять у постійному режимі, вибірково перевіряють основні групи продуктів, які мають попит в новорічний період.