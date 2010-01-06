Пластуни передали громаді Луцька Віфлеємський вогонь миру

У Свято-Троїцькому Кафедральному соборі Луцька пластуни передали громаді міста Віфлеємський вогонь миру.

Як повідомили УНІАН у Волинському осередку Національної скаутської організації України “Пласт”, після передачі вогню лучанам, пластуни рознесли вогонь по дитячих притулках, лікарнях, щоб люди, які перебувають далеко від своїх родин напередодні свята, могли відчути тепло Віфлеємської зірки.

Вогонь також зберігатиметься у кількох церквах міста, щоб всі бажаючі могли взяти його собі на Святвечір, – у церкві Святого Миколая та Свято-Троїцькому соборі. Традиційно вогонь зберігається в церкві до Йордану.

Акцію "Віфлеємський вогонь миру" започаткувала 1988 року австрійська телерадіокомпанія. Її мета - донести світло із символічного місця народження Ісуса Христа до тих людей, які святкують Різдво поза домівкою - в лікарнях, дитячих будинках тощо. До Європи Вогонь з Віфлеєма наприкінці листопада привозять літаком у спеціальному контейнері австрійські скаути, а вже з Відня він мандрує з рук у руки так званою "скаутською естафетою" цілою Європою. Від Австрії через Словаччину та Польщу в середині грудня Вогонь потрапляє і в Україну, де ним опікується найбільша скаутська організація України – “Пласт”.

Віфлеємський вогонь миру постійно горить у Віфлеємі, у церкві, яка стоїть на місці народження Ісуса Христа.