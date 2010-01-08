У Вінницькій області вилучено понад 42 тонни самогону

У Вінницькій області в 2009 році з незаконного обігу вилучено понад 42 тонни самогону.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, порушено 368 кримінальних справ за порушення антиалкогольного законодавства, притягнуто до відповідальності майже 29,5 тисячі осіб.

За даними ГУ МВС, завдяки проведенню на Вінниччині широкомасштабної антиалкогольної кампанії вдалося досягнути на 15,7% зменшення злочинів, скоєних в стані алкогольного сп’яніння.

Вже цього року співробітники міліції в селі Джурин Шаргородського району припинили діяльність чергової торгової точки, де підпільно реалізовували самогон. 35-річна продавець місцевого магазину торгувала забороненим товаром, який зберігався у 6-літрових пластикових пляшках для питної води. Правоохоронці під час перевірки виявили в торговельному закладі 63 літри приготовленого до продажу самогону.

За словами дільничного інспектора міліції Сергія ПАТЛАТЮКА, який виявив підпільну точку торгівлі забороненим спиртним, самогон в магазин постачала його власниця, приватний підприємець з Вінниці. Де виготовляли товар, наразі з’ясовується. Починаючи з листопада минулого року дільничний інспектор чотири рази складав адміністративні протоколи за фактом продажу у цьому магазині самогону місцевим жителям.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи відповідно до ст.203 КК України (заняття забороненими видами господарської діяльності).