Населення України у листопаді скоротилося майже на 17 тисяч

Чисельність населення України, яка восени минулого року опустилася нижче за відмітку 46 мільйонів осіб, продовжує скорочуватися. На 1 грудня 2009 року вона становила 45 млн. 982 тис. 936 осіб, повідомляє Державний комітет статистики України.

Таким чином, за листопад число українців скоротилося ще на 16 тис. 998 осіб (УНІАН: при цьому минулого року кількість населення країни скорочувалася в середньому на 5-8 тис. осіб щомісяця).

За даними Держкомстату, на 1 листопада чисельність міського населення України становила 31 млн. 531 тис. 032 особи (на 1 жовтня – 31 млн. 536 тис. 444 осіб), сільського населення – 14 млн. 451 тис. 904 чіл. (14 млн. 463 тис. 490 осіб).

Довідка УНІАН. На 1 січня 2009 р. населення України становило 46 млн. 143,7 тис. осіб (міське - 31 млн. 587,2 тис. осіб, сільське - 14 млн. 556,5 тис. осіб).

Починаючи з 1 листопада 2009 року кількість українців опустилася нижче за рівень 46 мільйонів, склавши 45 млн. 999 тис. 934 люди. На 1 жовтня 2009 р. чисельність становила 46 млн. 11 тис. 345 осіб.