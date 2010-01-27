У Вінниці почне роботу польське консульство

Нове консульство Польщі у Вінниці почне роботу у другій половині лютого.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник директора консульського відділу Міністерства закордонних справ Польщі Влодзімеж ЗДУНОВСЬКИЙ.

За його словами, Польща планує цього року також відкрити консульство у Севастополі, а також ввести в експлуатацію нове приміщення консульства у Львові, яке традиційно видає більше половини з усіх виданих в Україні віз.

В.ЗДУНОВСЬКИЙ не уточнив, коли саме може бути відкрите консульство у Севастополі, і не зміг назвати точну дату відкриття нового приміщення консульства у Львові, яке спочатку планувалося ввести в експлуатацію восени 2009 року. Він зауважив, що у Львові до приміщення нового консульства одразу зможуть заходити навіть 300 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Польща планувала збільшили кількість своїх консульств в Україні до восьми, але через світову фінансову кризу зупинилась на відкритті двох нових консульств.

Сьогодні консульства Польщі діють у Києві, Львові, Луцьку, Харкові та Одесі.