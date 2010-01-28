МінЖКГ рекомендує потерпілим від ожеледиці киянам судитися з КМДА

Міністерство з питань житлово-комунального господарства рекомендує киянам, що одержали травми через неприбрані від снігу і льоду території, звертатися до судів з позовами до Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО.

«Усіх людей, які постраждали, прошу на колінах, – не прощайте. Якщо ви зламали руку, впали, одержали якийсь моральні, фізичні збитки, звертайтеся до суду, захищайте свої інтереси... Потрібно навчити муніципалітети, що вони мають відповідати за все це», – сказав він.

Також міністр порадив звертатися до суду автомобілістам, якщо їх машина потрапила в аварію через ожеледицю.

У свою чергу, перший заступник міністра з питань ЖКГ – начальник Держжитлкомунінспекції Олександр МАЗУРЧАК додав, що тим, хто подасть до суду на Київську міськадміністрацію, інспекція готова надати письмовий висновок про те, що причиною каліцтва стало невиконання чинного законодавства, що дасть можливість позивачу виграти суд.

За даними міністерства, за період негоди до травмпунктів Києва звернулося майже 10 тисяч осіб, які отримали травми на обмерзлих дорогах і тротуарах міста.