«Rozalini» випустить торти-валентинки

До дня святого Валентина компанія «Яричів» (ТМ «Rozalini») (Львівська обл.) випече торти-валентинки у вигляді серця. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії. Торт складатиметься з бісквітних коржів, перемазаних легким кремом на рослинних вершках. Ззовні – торт прикрашатиме композиція з білого і червоного крему.

Компанія планує випекти 40 тонн "валентинок". Торти реалізовуватимуть на території Західної України та м. Києві.