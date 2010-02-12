Через негоду «Київавтодор» працюватиме цілодобово

Через негоду 12 лютого робітники корпорації «Київавтодор» працюватимуть і в день, і в ночі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

На період снігопаду «Київавтодор» має забезпечити безперебійний рух транспорту. Наразі близько 300 одиниць техніки виїхали на вулиці Києва. Продовжуються роботи з вивозу снігу, проводиться обробка дорожніх покриттів посипальними матеріалами.

У вихідні дні, 13 і 14 лютого, в Києві також в цілодобовому режимі працюватиме близько 280 одиниць спеціальних машин та механізмів, повідомляє “Київавтодор”. Для ліквідації снігових валів додатково залучається важка спеціальна дорожня техніка (автогрейдери, бульдозери) із сторонніх організацій.

Особлива увага приділяється очищенню зупинок громадського транспорту, підходів до підземних пішохідних переходів та тротуарів.

При цьому «Київавтодор» зазначає, що “невиконання водіями правил дорожнього руху в частині паркування унеможливлює виконання комплексу робіт по зимовому утриманню на вулицях міста, особливо в його центральній частині, де ширина проїзної частини обмежена. Просимо водіїв дотримуватися правил паркування та по можливості утриматись поїздок містом без нагальної потреби, щоб мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивної зачистки вулично-шляхової мережі від снігу”.