«Рошен» оновила дизайн продукції

Корпорація «Рошен», один з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні, оновила дизайн продукції в коробках. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що оновлено дизайн упаковки цукерок “Маргарита”. Крім того, нову назву і “зовнішність” отримали цукерки “Монте Крісто”, які тепер називаються “Монтеріні”.

Цукерки “Асорті Roshen” розділені віднині на окремі колекції молочного та чорного шоколаду.

Також оновлено образ цукерок “Київ вечірній”.

Довідка УНІАН. В кондитерську корпорацію „ROSHEN” входять Київська, Вінницька, Кременчуцька та Маріупольська кондфабрики в Україні, а також Ліпецька кондфабрика "Ліконф" в Росії та Клайпедська кондфабрика «Klaipedos konditerija» в Литві.

Асортимент продукції нараховує понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу та тортів при загальному обсязі виробництва 350 тис. т. на рік.

В 2009р. „Roshen" збільшила виробництва на 7% - до 380 тис. т.

Основні імпортери кондитерської продукції Roshen: Росія, Казахстан, Білорусь, країни Кавказу, Середня Азія, Німеччина, США, Молдова, Ізраїль, Литва та інші.

Частка „Roshen” на українському ринку оцінюється в 25%.