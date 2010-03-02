У Криму овочі «борщового набору» подорожчали в 2,4 рази

За даними Головного управління статистки Криму, станом на кінець лютого цього року максимальна ціна за кілограм овочів «борщового набору» на ринках автономії склала 6,46 грн., що на 3,79 грн., або в 2,4 рази більше в порівнянні з аналогічною датою минулого року.

Як повідомили в управлінні, максимальна ціна за кілограм капусти на ринках Сімферополя, Євпаторії, Керчі та Ялти зросла в 3,8 рази до 5,8 грн., морква — в 2,8 рази до 6,4 грн., буряка — в 2,4 рази до 5,9 грн., цибулі — в 3,6 рази до 7,3 грн., картоплі — в 1,4 разу до 6,9 грн.

При цьому найвищі ціни на овочі «борщового набору» зафіксовані на ринках Ялти.

Як повідомлялося, всередині лютого працівники Міністерства агарової політики Криму мали намір виїхати в райони автономії з метою моніторингу та врегулювання цін на овочі на ринках. За їхніми словами, ціни на овочі на ринках республіки є високими і необґрунтованими.

е-Крым