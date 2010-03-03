МАУ відкриє прямий регулярний рейс Київ-Женева

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» розпочала продаж квитків на новий прямий регулярний рейс Київ - Женева, який виконуватиметься, починаючи з 28 квітня, тричі на тиждень - по середах, п`ятницях і неділях.

Як повідомила УНІАН прес-служба МАУ, рейси виконуватимуться на сучасних літаках «Боїнг-737» з двома класами обслуговування: бізнес та економічним.

Таким чином, відкривається пряме повітряне сполучення із Женевою. Досі прямі рейси з України виконувалися тільки в столицю Швейцарії - Цюріх.

«Відкриття прямого повітряного сполучення між Києвом і Женевою особливо актуально напередодні Євро-2012, оскільки саме в Женеві знаходиться штаб-квартира УЄФА», - зазначив віце-президент МАУ з продажу і маркетингу Сергій ФОМЕНКО.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія виконує власні регулярні рейси до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурта, Відня, Цюриха, Рима, Мілана, Мадрида, Барселони, Лісабона, Хельсінкі, Дубаї, Абу-Дабі, Тбілісі, Монастир, Ніццу, Львів і Сімферополь.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – 9,9% та інші – 6%.