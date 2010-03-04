Донецька залізниця спіймала майже 8,7 тис. безквиткових пасажирів

Донецька залізниця (ДЗ) під час місячника, проведеного з 25 січня по 25 лютого 2010 року, з підвищення прибутковості від перевезення пасажирів в приміському повідомленні виявила 8654 безквиткових пасажири.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

Повідомляють, що контролюючі групи провели 921 перевірку, були здійснені рейди в 1023 приміських потягах, на 8 вокзалах і 23 станціях.

Під час перевірок 138 пасажирів висадили з потягів через відмову сплатити проїзд. Крім того, викрили 292 випадки несанкціонованої торгівлі і 392 випадки куріння в тамбурах.

Донецька залізниця закликає пасажирів своєчасно купувати квитки в касах вокзалів і зберігати їх до кінця поїздки. У випадку відсутності проїзного документа пасажира висадять на найближчій станції.

У 2010 році Донецька залізниця збереже всі існуючі пільги на проїзд згідно з чинним законодавством. Представники пільгових категорій населення повинні оформляти проїзні документи в касах вокзалів.