„Рівнестандартметрологія” забракувала 16% ЗВТ

Протягом лютого 2010 року фахівці сектору державного метрологічного нагляду ДП „Рівнестандартметрологія” перевірили 276 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). 45 із них (16,3%) визнано непридатними до застосування.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, інспекційній повірці було піддано 9 ЗВТ. Усі відповідали вимогам документації.

Загалом, впродовж лютого перевірили 5 суб`єктів господарювання, на кожному з яких виявили порушення метрологічних норм і правил. Усім підприємствам видали приписи на усунення порушень метрологічних норм і правил, в тому числі 1 суб`єкту господарювання — на заборону проведення вимірювань.

За результатами державного метрологічного нагляду складено 3 протоколи про адміністративні порушення в галузі метрології.