У Луцьку підвищили тарифи на воду для населення

У Луцьку з квітня холодна вода подорожчає майже на 25 копійок. Рішення про коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством „Луцькводоканал”, прийняли на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, згідно з затвердженим рішенням, з 1 квітня 2010 року вартість водопостачання для населення становитиме 2,31 грн. з ПДВ за кубометр (досі було - 2,065 грн. за куб. м), а водовідведення - 2,093 грн. за куб м з ПДВ (досі було - 1,828 грн. за куб. м).

Водночас, тарифи для бюджетних установ знижено: за водопостачання (на побутові та господарські потреби) встановлено тариф 2,61 грн. за куб. м з ПДВ (було 2,88 грн. за куб. м). Водовідведення - 2,40 грн. за куб м з ПДВ (було - 2,55 грн. за куб. м).

Для інших споживачів за водопостачання тариф становив 2,88 грн. за куб. м з ПДВ, став - 3,354 грн. з ПДВ, водовідведення було - 2,55 грн. з ПДВ, стало - 2,94 грн. з ПДВ.

Востаннє тарифи для лучан на послуги водопостачання та водовідведення коригувалися у липні 2009 року.