У Хмельницькому виявили склад фальсифікованої горілки

Співробітники Управління податкової міліції ДПА у Хмельницькій області в обласному центрі перекрили канал обігу фальсифікованої горілки вартістю понад півмільйона гривень та вилучили алкогольні напої з ознаками підробки марок акцизного збору у кількості 25 тисяч пляшок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Хмельницькій області.

В результаті проведених заходів співробітники податкової міліції у місті Хмельницькому на вулиці Кобилянської затримали автомобіль Scania, з якого проводилось розвантаження алкогольної продукції у складське приміщення, яке орендує місцевий 25-річний приватний підприємець. Цей чоловік не мав спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольною продукцією, а приміщення, де здійснювалося зберігання алкогольної продукції не було внесено до державного реєстру.

З метою припинення протиправного обігу фальсифікованих алкогольних напоїв, відповідно до постанови Хмельницького міськрайонного суду, працівники податкової міліції провели огляд та вилучили горілчані напої „Пшенична чарка”, виробництва ТзОВ м. Горлівка Донецької області.

Наразі проводиться подальша перевірка з метою визначення осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції.