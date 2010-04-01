У Львові відкрили соціальний гуртожиток для студентів

У Львові 31 березня відбулося відкриття соціального міського гуртожитку для студентів-сиріт, який був створений зусиллями Релігійного управління монастирів Салезіанського згромадження східного обряду УГКЦ та Львівської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, соціальний студентський гуртожиток призначений для проживання на період навчання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у віці від 15 до 23 років.

Гуртожиток для студентів-сиріт підпорядковується Львівському міському управлінню соціального захисту і був створений шляхом реорганізації колишнього житла соціального призначення «Соціальний притулок «Турбота».

Як інформує прес-служба, зараз в установі проживає 8 осіб (загальна кількість 12 місць). Керує роботою гуртожитку Релігійне управління монастирів Салезіанського згромадження східного обряду Української Греко-Католицької Церкви, персонал установи налічує 7 осіб, з яких керуючий - отець Степан ТИМОНЧУК.

«Таке рішення - довірити управління соціальним гуртожитком служителю церкви є виваженим та виправданим, оскільки адміністративна влада та церква, діючи узгоджено, можуть створити «синергічний ефект» у вирішенні багатьох актуальних соціальних та суспільних проблем, як у масштабі Львова так і держави», - зазначила під час відкриття гуртожитку для студентів сиріт начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ольга ЛЕСЮК.

У коментарі журналістам міський голова Львова наголосив на тому, що «це є перший приклад як у Львові, так і в Україні – такої якісної співпраці церкви та мерії. Це правильний шлях - коли є співпраця мерії та церкви. Адже тут є любов до людини».