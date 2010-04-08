Пекарі просять врегулювати їхні взаємини з торговельними мережами

Всеукраїнська асоціація пекарів України звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням на законодавчому рівні врегулювати питання взаємин між торговельними мережами і виробниками соціальних продуктів, зокрема хліба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві президент асоціації Володимир СЛАБОВСЬКИЙ.

«Ми підготували лист і звернулися до Президента України на законодавчому рівні вирішити питання між виробниками соціальних продуктів, зокрема хліба, і торговельними мережами», – сказав він.

За словами В.СЛАБОВСЬКОГО, на сьогоднішній день між виробниками хліба і торговельними мережами виникають складнощі через те, що мережі продовжують терміни розрахунку за одержану продукцію до 30-150 днів, хоча така продукція, як хліб, продається впродовж доби. Такі дії мереж «вимивають» оборотний капітал підприємств і ускладнюють їх роботу.

В.СЛАБОВСЬКИЙ зазначив, що пекарі просять Президента ініціювати внесення змін до проекту закону про внутрішню торгівлю або окремою постановою врегулювати це проблемне питання.

Зокрема, пекарі в своєму листі закликають на законодавчому рівні зобов`язати мережі скоротити відстрочення платежів за хліб до 5 днів з дати постачання, а за інші хлібобулочні продукти з терміном реалізації три доби – до 14 днів.

Також пекарі просять затвердити зниження обсягів повернення нереалізованої продукції 3%, тоді як сьогодні мережі повертають 100% нереалізованої продукції. В.СЛАБОВСЬКИЙ зазначив, що це зобов`яже мережі ретельніше планувати закупівлі й замовляти стільки продукції, скільки вони можуть продати.

Також пекарі закликають заборонити будь-які стягнення плати за реалізацію хліба, оскільки сьогодні деякі мережі в договорах покладають на виробників навіть такі витрати, як проведення корпоративних свят тощо.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів України зазначив, що політика поведінки торговельних мереж ставить виробників у такі умови, за яких працювати неможливо.