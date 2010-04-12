У Києві виявили підпільний цех з виробництва горілки

Під час проведення оперативних заходів працівники головного відділу податкової міліції виявили у Подільському районі Києва підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА у м. Києві, оперативники затримали виробників фальсифікату “на гарячому” - у процесі виготовлення алкоголю. Спирт невідомого походження розбавлявся звичайною водою та розливався у порожні брудні пляшки. Навіть за таких умов псевдо-підприємці щодня виготовляли до 10 ящиків сумнівної горілки. Через низьку ціну підробна горілка користувалася в районі попитом. Після тяжкого отруєння один з покупців попросив лікарів швидкої допомоги відвезти його до податкової міліції.

Виробництво фальсифікату здійснювалося в антисанітарних умовах, у покинутому будинку на вулиці Нижньоюрківська.

Під час огляду приміщення податківці виявили готову продукцію – понад 7 тисяч пляшок горілки, закрутки, 25 тисяч підробних акцизних марок старого зразка та понад тонну спирту, орієнтовною вартістю близько 200 тис. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.