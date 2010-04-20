Школярі Сумщини посадять 2,5 млн. саджанців

У Сумській області вп’яте стартувала щорічна Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках», в рамках якої школярі регіону посадять близько 2,5 млн. саджанців молодих дерев.

Як повідомили УНІАН в Сумській облдержадміністрації, щоб прикрасити область деревами, до акції вже долучилися учні шкіл, представники влади і громадськості, які взяли участь у посадці молодих дубів та сосен на лісокультурній площі Лебединського лісгоспу.

Звертаючись до учасників акції на урочистій лінійці, заступник голови Сумської ОДА Олександр ЦУПРО зауважив, що «збереження, примноження, дбайливе і раціональне використання лісу - обов’язок не лише лісівників, а й громадськості, кожного жителя області».

«Ми маємо зрозуміти, що патріотизм – це не тільки слова, а дії і вчинки кожного з нас. І сьогодні нам усім випала унікальна можливість на ділі довести, як ми любимо наш рідний край», - наголосив О.ЦУПРО.

За словами начальника обласного Управління освіти і науки Любові ПШЕНИЧНОЇ, цього року на Сумщині в цій акції візьмуть участь більше 5 тис. школярів.