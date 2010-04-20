У Києві зросла вартість оренди квартир

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 12 по 18 квітня 2010 року зросла на 2,40% (10 дол.) - до 444 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період в Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 438 дол., 2-кімнатних зросла на 10 дол. - до 616 дол., 3-кімнатних зросла на 10 дол. - до 747 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 356 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 614 дол., 3-кімнатних – на 11 дол., до 740 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 263 дол., 2-кімнатних – зросла на 7 дол., до 356 дол., 3-кімнатних – зросла на 12 дол., до 554 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., до 284 дол., 2-кімнатних – зросла на 8 дол., до 385 дол., 3-кімнатних – зросла на 9 дол., до 537 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол., до 254 дол., 2-кімнатних – зросла на 3 дол., до 352 дол., 3-кімнатних – зросла на 9 дол., до 449 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 279 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол., до 391 дол., 3-кімнатних – зросла на 6 дол. – до 446 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. - до 325 дол., 2-кімнатних – зросла на 9 дол., до 440 дол., 3-кімнатних – на 11 дол., до 457 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 262 дол., 2-кімнатних – зросла на 2 дол., до 362 дол., 3-кімнатних – зросла на 7 дол., до 466 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 258 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 381 дол., 3-кімнатних – на 10 дол., до 467 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. – до 257 дол., 2-кімнатних – зросла на 6 дол., до 351 дол., 3-кімнатних – зросла на 9 дол., до 469 дол.

Обсяг пропозицій від всієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерському – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинському – 8%, у Деснянському – 7%, у Подольському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в березні ц.р. знизилася на 1,78% (8 дол.) – до 434 дол. за квартиру на місяць; у лютому ц.р. – зросла на 0,48% (2 дол.) – до 441 дол. за квартиру на місяць; у січні ц.р. – зросла на 0,37%, до 439 дол. за квартиру на місяць; у 2009 році – знизилася на 27,8%, до 438 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.