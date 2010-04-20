Європа поступово відкриває авіаційний простір для польотів.

Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства, зокрема, “Франс-Прес”.

За даним агентств, у Бельгії аеропортам дозволено приймати літаки, починаючи з 8.00, водночас відправлення передбачаються не раніше 14.00.

Данія поки зберігає заборону на зліт і посадку, водночас, відкрила транзитний простір на висоті вище 6 тис. метрів.

Франція також частково відкрила повітряний простір, що дало можливість авіакомпанії Air France заявити про те, що сьогодні літаки із аеропортів Париж-Шарль де Голль та Париж-Орлі здійснюватимуть вильоти за нормальним графіком до Марселя, Ніцци, Бордо, Тулузи та Корсики. Вильоти за європейськими напрямками відкриються не раніше 12.00.

У Великій Британії на сьогодні закриті всі польоти. Разом з тим, компанія British Airways сподівається розпочати вильоти на далекі відстані з 16.00.

На півночі Італії також поступово відкриваються аеропорти. Сьогодні перші вильоти здійснені з аеропортів Мілан-Мальпенса та Мілан-Лінате.

В Угорщині з 2.00 діє часткова заборона на польоти, яка забороняє літати на висоті нижче, ніж 6 тис. метрів, над частиною території країни. В Будапешті не виключають можливості поширити ці правила на всю країну в найближчі години.

В Ірландії повітряний рух залишається закритим щонайменше до 12.00. Водночас, у Латвії повітряний простір повністю відкритий з 8.00.

У Норвегії, яка першою почала закривати свій повітряний простір ще у минулий вівторок, 14 квітня, починаючи з п’ятниці, 16 квітня, триває поступове відкриття авіаційного руху. Разом з тим, сьогодні зранку було знову закрито рух по коридорах на Південному заході країни. Повітряні коридори над Осло залишаються відкритими.

У Польщі авіаційний рух залишиться закритим до кінця сьогоднішнього дня, дозволено лише транзитні перельоти на висоті вище 6 тис. метрів.

Швейцарія сьогодні повністю відновила авіаційний рух. За інформацією Федерального бюро цивільної авіації, концентрація вулканічного попелу в небі над Швейцарією значно зменшилася, а пробні польоти продемонстрували можливість відкриття авіаційного руху.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьятлайокудль.

Європейські чиновники після засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС 19 квітня пообіцяли поступове відкриття авіаційного руху, починаючи від сьогодні, 20 квітня.

Водночас, як повідомляв УНІАН, британські метеорологи повідомили, що Ісландський вулкан Ейяфьятлайокудль, виверження якого раніше майже припинилося, знову "запрацював" увечері 19 квітня. "Вулкан раніше практично припинив вивергатися, але тепер виверження знову продовжується, вулканічний попіл викидається на висоту від 10 до 15 тисяч футів (від 3 до 4,5 тисяч метрів)", - йдеться в прогнозі розповсюдження вулканічного попелу. В попередньому повідомленні вчені заявляли, що вулкан знизив активність і викидав попіл на висоту не більше 200 метрів.

За даними прогнозу, у вівторок хмара вулканічного попелу над північчю Євразії та Атлантикою не зазнає значних змін і не рухатиметься далі на захід. Одна з плям, розташована на висоті нижче 6 тисяч метрів, протягнеться вузькою смугою від східного узбережжя Канади через південь Гренландії та Європу до центру Західного Сибіру.