На Волині забракували більше 5% ЗВТ

Фахівці державного метрологічного нагляду ДП «Волиньстандартметрологія» впродовж І кварталу 2010 року перевірили 970 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Непридатними до використання були 53 ЗВТ (5,5%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом провели 26 перевірок ЗВТ.

Основними порушеннями були: застосування ЗВТ із простроченим терміном повірки; неподання на погодження переліків ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці; незабезпеченість підприємств ЗВТ тощо.

За результатами державного метрологічного нагляду ДП «Волиньстандартметрологія» видали 12 приписів про вилучення непридатних ЗВТ та 15 приписів про усунення порушень. Загальна сума штрафів сягає 4 тис. грн. Семи суб’єктам господарювання було заборонено виконання робіт, пов’язаних з вимірюваннями. Складено 33 протоколи про адміністративні правопорушення на загальну суму 4,5 тис. грн.