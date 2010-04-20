На Кіровоградщині споживачам повернули 21 тис. грн.

З початку року працівники інспекції з контролю за цінами в Кіровоградській області попередили обрахування споживачів на суму більше мільйона гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник інспекції Ігор ФУРМАНОВ.

За його словами, перевірено більше 50 суб’єктів господарювання щодо дотримання цінової дисципліни. У результаті 80% виявлених порушень стосуються невеликих немережевих магазинах, які перевищують торгові надбавки.

«На сьогодні споживачам повернули 21 тис. грн., але вже скоро ця сума суттєво збільшиться. Після завершення опалювального сезону інспекція починає перевірки діяльності теплопостачальних підприємств, в тому числі на відповідність тарифів», зазначив І. ФУРМАНОВ.