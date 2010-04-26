На Луганщині забракували 56% перевіреної продукції

Протягом І кварталу 2010 року державний нагляд ДП «Луганськстандартметрологія» перевірив продукцію на суму 1 млн. 176 тис. грн., з них забраковано та вилучено товарів на суму 655 тис. грн. (56%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що загалом провели 93 перевірки щодо дотримання вимог нормативних документів (НД) під час виробництва харчової та промислової продукції. У 73 випадках (79%) встановили порушення вимог НД.

Інспектори перевірили харчову продукцію (хлібобулочні, кондитерські вироби, зерно та насіння, жири та олії рослинні, ковбасні та м`ясні вироби тощо) на суму 432 тис. грн., з них забраковано на 369 тис. грн. (85,4%).

Основні порушення, зафіксовані інспекторами: невідповідність продукції вимогам (НД) за органолептичними (невідповідні форма і смак через порушення рецептур, забруднення тощо), фізико-хімічними (невідповідна маса нетто, занижена масова частка жиру, солі та цукру, занижена кислотність тощо ) показниками, за маркуванням (не вказано підприємство-виробник, імпортер, дата виготовлення, номер партії, не правильно вказано склад продукту, відсутні показники харчової та енергетичної цінності, не вказано масу нетто, немає позначки щодо вмісту ГМО тощо).

Фахівці державного нагляду перевірили якість питної води в регіоні на трьох водопостачальних підприємствах, на двох з них встановили порушення. Всього проконтрольовано 12140 м3 води вартістю 38 тис. 100 грн., з них не відповідало вимогам НД 1075м3, на суму 2 тис. 300 грн. (6,03%).

Контроль за якістю продукції на 33 міні-цехах, пекарнях (виробництва хлібобулочних, кондитерських виробів, м`ясних напівфабрикатів тощо) зафіксував порушення вимог НД на 24 підприємствах (73%). Під час перевірки 6 м’ясопереробних підприємств регіону, порушення вимог НД виявлено на одному з перевірених.

За результатами державного нагляду видано 118 приписів щодо заборони реалізації партій продукції; 30 – щодо заборони реалізації видів продукції. Видано 87 постанов щодо сплати штрафів за реалізацію нестандартної продукції або тієї, що не пройшла обов`язкову сертифікацію на суму 132 тис. 400 грн.; 46 - щодо адміністративних стягнень у галузі стандартизації на суму 10 тис. 900 грн.