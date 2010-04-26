У Черкасах виставили на конкурс право торгувати квасом
14:45, 26 квітня 2010Права споживачів
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Хочеш продавати – плати
У Черкасах міськвиконком оголосив конкурс на надання права суб`єктам господарювання організовувати сезонну торгівлю квасом на території міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, на конкурс виставили 40 майданчиків у Черкасах.
Конкурс пройде 28 квітня. Переможцем стане той, хто запропонує найвищу ціну за право організації тимчасового сезонного місця торгівлі квасом і відповідатиме вимогам оформлення торгівлі.
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