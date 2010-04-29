У хмельницьких школах 73% комп’ютерів мають вихід в інтернет

Хмельниччина достроково виконала завдання комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл I-III ступенів - встановлено понад 9100 комп`ютерів, з яких 73% мають вихід в мережу інтернет.

Про це повідомили на Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему: "Сучасні особистісно-орієнтовані середовища і технології навчання: теорія і практика", яка відбулася у Хмельницькому.

Під час конференції особливо акцентували на темах комп’ютерно-орієнтованих систем навчання, підготовки та перепідготовки вчителів-предметників, формування основ інформаційної культури вчителів початкових класів, створення і застосування педагогічних програмних засобів навчання тощо.

За словами заступника голови Хмельницької ОДА з гуманітарних питань Вадима ГАВРІШКО, нині однією з актуальних проблем є необхідність подальших кроків щодо інформатизації освітнього процесу. Зокрема, розгортання комп’ютеризації базових та початкових шкіл, модернізація наявних комплексів у школах, формування регіональних комп’ютерних мереж.

Довідка УНІАН. На Хмельниччині діє обласна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці області на 2006-2010 роки». Затверджено аналогічні районні програми. Більше 20 шкіл області включено до урядового проекту "Рівний доступ до якості освіти в Україні".