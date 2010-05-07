ПЗЗ відкрила в Конотопі залізничний вокзал

З нагоди святкування 65-х роковин Перемоги у місті Конотоп (Сумська обл.) урочисто відкрито реконструйований залізничний вокзал, який є пам`яткою архітектури.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Південно-Західної залізниці.

В урочистому відкритті вокзалу взяли участь начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН, голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій ЧМИР, керівництво Конотопської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці, представники громадськості м. Конотоп і районної держадміністрації.

За словами О.КРИВОПІШИНА, у 2009 році залізничники провели обстеження вокзалу станції Конотоп, і за його результатами було ухвалено рішення про реконструкцію вокзального комплексу з метою приведення будівель і споруд до сучасних вимог у рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Всім відомо, що вокзал – візитка міста. І за зовнішнім виглядом вокзалу, зазвичай, гості роблять висновки про місто і його жителів. І я радий, що всупереч кризовим явищам в економіці України, залізничникам Південно-Західної залізниці вдалося знайти кошти на ремонт головного вестибулю вокзалу, ремонт і модернізацію касового блоку і залу очікування. В цілому, в 2010 році залізничники витратили на реконструкцію існуючого вокзалу 4 млн. 632,0 тис. грн.», - сказав О.КРИВОПІШИН.

Нагадаємо, Конотопська ділянка Південно-Західної залізниці є одними з головних транзитних залізничних воріт України. Конотопська дирекція залізничних перевезень столичної магістралі на даний час забезпечує вантажні і пасажирські перевезення в таких напрямах: Московському, Київському, Харківському, Гомельському, Курському, Полтавському і Вітебському.