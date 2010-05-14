ДАІ не збирається збільшувати штрафи за порушення ПДР

ДАІ не має наміру найближчим часом збільшувати штрафні санкції за порушення Правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

«З приводу збільшення штрафних санкцій… На цю тему розмов ми не порушували. Поки що на даному етапі ми вважаємо достатніми існуючі штрафні санкції… Ми працюємо поки що за законодавством, введеним в дію в 2008 році», - сказав він.

За словами В.ЛОЗОВОГО, ДАІ нині працює над наявними складнощами фото- і відеофіксації порушення Правил дорожнього руху. «Ми доопрацьовуємо законодавство. Окремі проекти вноситимуться до Верховної Ради», - сказав він.