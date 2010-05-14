У Черкаській області зменшилася кількість магазинів

На 1 квітня 2010 року у складі підприємств Черкаської області, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, нараховувалося 1,3 тис. магазинів, 0,6 тис. кіосків, 0,4 тис. їдалень, кафе, ресторанів, барів.

У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року загальна кількість магазинів Черкаської області скоротилася на 5,4 %, в т.ч. в містах і селищах міського типу - на 5,4%, в сільській місцевості - на 5,4%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, торгова площа магазинів, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, зменшилася на 10,9% і на 1 квітня 2010 року складала 185,4 тис кв. м.

Мережа кіосків роздрібної торгівлі в цілому по регіону зросла на 6,6% і складала 0,6 тис. У містах і селищах міського типу їх кількість збільшилася на 8% і складала 0,5 тис., в сільській місцевості - залишилася на рівні минулого року і налічувала 0,1 тис. кіосків.