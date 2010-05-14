Уряд затвердив графік виплат пенсій і доплат за новими нормами соціальних стандартів.

Відповідну постанову від 12 травня 2010 р. № 336 «Про виплату пенсій і державної соціальної допомоги за січень-квітень 2010 р. у зв`язку з ухваленням Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” опубліковано на сайті Кабміну.

Документом визначено: виплатити недоотримані за січень-квітень 2010 р. суми пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, і інвалідам у зв`язку з перерахунком їх розмірів згідно з постановою Кабміну від 5 травня 2010 р. № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” у травні - за січень і лютий, у червні - за березень і квітень цього року.

Як заявив раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, доплати одержать більш як 9,5 млн. пенсіонерів і близько 1,5 млн. громадян, які одержують державну допомогу і компенсації. Він зазначив, що для забезпечення виплат із бюджету буде виділено 4,4 млрд. грн., і розмір пенсій істотно підвищиться вже з травня цього року.