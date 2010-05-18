Компослуги подорожчають, якщо ЖЕКи стануть приватними

Київ чекає масова приватизація сфери ЖКГ. Як розповів нам заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Олександр МАЗУРЧАК, зараз вони думають над тим, щоб істотно збільшити в столиці кількість приватних ЖЕКів. «Конкуренція на ринку призведе до поліпшення якості послуг. Зараз часто-густо ми не можемо добитися того, хто за що відповідає, хто повинен, наприклад, робити ремонт у під`їзді. У випадку ж з приватними ЖЕКами є конкретний виконавець, договір з ним, ступінь відповідальності», — говорить О.МАЗУРЧАК. Зараз в міністерстві думають над тим, як зацікавити приватників займатися «комуналкою».

Приватні ЖЕКи вже існують в Києві. Їх налічується 68, а обслуговують вони 332 будинки. Одні створювали звичайні приватні підприємці, інші — будівельні компанії, які при здачі будинку примушували покупця підписати договір про обслуговування будинку. Простіше кажучи, ЖЕКи є структурою забудовника. Послуги і в тих, і в інших дорожчі, ніж в комунальних ЖЕКах. Але, як говорять в міністерстві, вибір завжди за споживачем — він може відмовитися від послуг приватника і замовити послугу у будь-якого іншого ЖЕКу. Правда, для цього треба на зборах мешканців створити товариство співвласників багатоквартирного будинку. «За» повинні бути не менше 2/3 власників квартир.

«Для кожної квартири у нас свій тариф, але розцінки в середньому на 35% вищі, ніж в комунальних ЖЕКах», — розповіла нам Жанна АРТЕМЕНКО, директор Департаменту з управління нерухомістю компанії, в підпорядкуванні якої знаходиться приватний ЖЕК. У список його послуг входить все те, що надають звичайні ЖЕКи, плюс охорона будинків і оплата конс`єржа. «Ми нікого не тримаємо, мешканці будинку у будь-який момент можуть створити товариство і обслуговуватися десь в іншому місці».

Правда, думки мешканців розділилася. «Ми з дружиною взагалі жаліємо, що пішли на це і не подумали, що для нас стільки переплачувати дорого. І що ви думаєте — ліфти не дряпають або під`їзд не розмальовують? Все це є і ніхто за цим не стежить», — розповів нам Володимир Петрович, житель будинку 2-в на вулиці Чадаєва. А ось його сусідка з будинку №2 на тій ж вулиці Тетяна цілком задоволена експлуатацією будинку. «Я плачу щомісячно більше 800 гривень за квартиру в 100 квадратів, але при цьому у нас в під`їзді 2 рази на день роблять вологе прибирання, а взимку у нас не було жодного замету у дворі — все чистили. У будинку є відеоспостереження і конс`єржка, а у дворі висаджують квіти. За все це я готова платити».

“Сьогодні”