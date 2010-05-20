Більшість йогуртів підтвердили свою якість (тестування)

Більшість перевірених йогуртів підтвердили свою якість. Про це повідомив президент Центру експертиз "Тест" Валентин Безрукий на прес-конференції у Києві.

Фахівці Центру експертиз “Тест” провели дослідження трьох молочних продуктів: згущеного молока, сиру та йогурту. За повідомленням, найкращі результати були у тестуванні йогуртів.

Програма його тестування включала докладний аналіз йогуртів в лабораторії, чотири фізико-хімічні показники, зокрема перевірка на фарбники і консерванти. А також мікробіологічний аналіз щодо наявності корисної й небажаної мікрофлори. Та ідентифікація наповнювача, тобто пошук обіцяної полуниці.

З фарбників у всіх 10 йогуртах виявили натуральний фарбник кармін Е120. Що й не дивно: він чесно заявлений у складі. Щодо консервантів, то наявність сорбінової кислоти в значній кількості виявили тільки в йогурті "Щодня" – 112,2мг/л. Однак, у складі консервант не вказаний. У решті йогуртів знайшли бензойну та сорбінову кислоти в невеликих кількостях. Всі протестовані йогурти містили необхідну кількість корисних мікроорганізмів і не містили кишкової палички. Потішив і той факт, що справжня полуниця була виявлена в більшості йогуртів.

За результатами тесту негативних оцінок тільки дві. У йогурту "Злагода" оцінка "погано", у "Щодня" – "дуже погано". Обидва продукти виявилися несмачними, полуниці в них не було. Чотири йогурти одержали загальну оцінку "відмінно": "БіоБаланс", "Галичина", "Добряна" і "Фанні". Загальна оцінка "добре" у полуничних йогуртів "Активія", "Для всієї сім`ї", "Лактонія" і "Простоквашино".