Nestle відкликає з Росії каву, перемішану з кусочками скла

Компанія Nestle ухвалила рішення відкликати з ринків європейських країн і Росії декілька найменувань розчинної кави в скляних банках вагою 100 грамів, йдеться в оприлюдненому у четвер повідомленні компанії.

Зокрема, відкликають бренди Espresso, Estet, Alta Rica, Cap Colombie і Kenjara.

"Це продукти, що імпортуються, зі спеціальної серії кави Nescafe вагою 100г, які упаковані в скляні банки особливого типу, покриті пластиковою оболонкою. Деякі з цих банок схильні до розтріскування під час транспортування, внаслідок чого можуть містити дрібні частинки скла", - йдеться в повідомленні.

Відкликання не розповсюджується на інші продукти Nescafe, що є в продажу на ринку Росії. Наголошують, що компанія працюватиме над зміною формату упаковки, перш ніж знову представить цей продукт на ринку.

Компанія Nestle, найбільший у світі виробник продуктів харчування, збільшила об`єм продажів в Росії в 2009 році на 12% у порівнянні з 2008 роком - до 57 мільярдів рублів. У Росії Nestle володіє 13 фабриками і випускає широкий спектр харчової продукції під торговими марками Nescafе, Nesquik, Nuts, "48 копійок", "Кимо", "Росія - щедра душа" та ін.

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