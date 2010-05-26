Львівська залізниця запускає новий рейковий автобус Львів-Тернопіль

На Львівській залізниці з 1 червня ц.р. почне курсувати пасажирський потяг підвищеного комфорту другого класу (рейковий автобус) сполученням Львів-Тернопіль. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської залізниці.

Зі Львова потяг вирушатиме щодня, крім середи, о 7.30, і прибуватиме в Тернопіль о 9.10. На шляху проходження рейкового автобуса передбачена зупинка в Золочеві (8.20–8.22). Із станції Тернопіль-пасажирський потяг вирушатиме щодня, крім середи, о 19.52 із зупинкою в Золочеві (20.37–20.39) і прибуватиме у Львів о 21.30.

Вартість проїзду становитиме 24 грн. 45 коп. Попередній продаж квитків здійснюється за 10 діб до відправлення потягу в касах.

Нагадаємо, що проект запровадження цього маршруту рейкового автобуса пройшов широке громадське обговорення. Впродовж місяця на адресу залізничників надходили пропозиції про час, періодичність і особливості курсування потягу. Опрацювавши їх, залізничники визначили оптимальний час і розклад руху рейкового автобуса.