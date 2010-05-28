Рибоохорона виявила 26 тис. порушень правил риболовлі
Упродовж першого кварталу
Упродовж першого кварталу 2010 року органи рибоохорони виявили майже 26 тис. порушень правил рибальства, що на 1,3 тис. більше, ніж за аналогічний період 2009 року.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті рибного господарства України.
Згідно з повідомленням, загальна кількість незаконно здобутої риби складає понад 87 тон, вилучено понад 19 тис. заборонених знарядь лову, що на 50% більше, ніж за перші три місяці минулого року.
На порушників накладені штрафи на загальну суму 1,3 млн. грн. Крім того, понад 8 тисяч справ про адміністративні правопорушення передано до суду для ухвалення рішення і 42 справи спрямовані в слідчі органи для порушення кримінальних справ.
За оцінками комітету, збитки, нанесені рибному господарству, складають майже 400 тис. грн.