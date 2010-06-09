На первинному ринку Києва знизилася вартість житла

Середня вартість житла на первинному ринку Києва в травні знизилася на 1,6% - до 13478 грн./кв.м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, в травні вартість квартир у будинках економ-класу знизилася на 0,7% - до 10054 грн. /кв.м; у будинках бізнес-класу – знизилася на 0,2% - до 14615 грн./кв.м; квартири преміум-класу знизились у вартості на 1,4% - до 22722 грн./кв.м.

«Таким чином, з початку року цінове коригування в гривневому еквіваленті за класами нерухомості становила: економ-клас – зниження на 0,2%; бізнес-клас – зниження на 0,1%; преміум-клас – зниження на 6,2%», - сказано в аналітичному звіті.

Як повідомляють аналітики порталу, на сьогодні в структурі пропозиції на первинному ринку Києва переважають квартири економ-класу – 51%. Частка житла бізнес-класу становить близько 32%, а частка преміум-житла становить 17%.

За підсумками травня вартість квартир було збільшено в п`яти об`єктах економ-класу на 100-1000 грн./кв. м, в чотирьох об`єктах бізнес-класу на 400-2000 грн./кв. м і двох об`єктах преміум-класу - на 2000-4000 грн./кв.м.

Водночас у трьох об`єктах економ-класу ціну було знижено на 100-800 грн./кв.м, у двох об`єктах бізнес-класу зниження ціни становило 1500-2000 грн./кв.м, а в двох об`єктах преміум-класу ціни було знижено на 2000 грн./кв.м.

За повідомленням фахівців, у травні було відновлено або почато продаж квартир у трьох об`єктах: двох об`єктах економ-класу, одному - бізнес-класу. У 10-ти об`єктах було призупинено або припинено продаж: у восьми об`єктах економ-класу, два – преміум-класу.

«Відновлено або розпочато продаж 94 квартир із середньою вартістю 10568 грн./кв.м, що нижче від середньозваженої квітня на 22%. У травні було знято з продажу 67 квартир із середньою вартістю 13290 грн/кв.м, що нижче за середньозважену квітня на 2,9%», - відзначають експерти.

За даними порталу, в травні 2010 року на продажу пропонувалися квартири в 129 об`єктах 59-ти операторів первинного ринку. Серед квартир, що реалізовуються, є як квартири в об`єктах незавершеного будівництва, так і квартири у вже зданих в експлуатацію будинках.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісячно на основі даних, наданих у відділах продажу інвестиційний-будівельних компаній. У звіті проаналізовано 129 об`єктів 59 компаній-операторів як введених в експлуатацію, так і з терміном введення в першому кварталі 2012 р.