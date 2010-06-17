Ціноутворення на ринку ліків не потребує адміністративних заходів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає недоцільним вирішувати адміністративним шляхом питання ціноутворення на ринку ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з аналізу ситуації у сфері охорони здоров`я.

«Дуже часто в минулому будь-яку проблему намагалися вирішити адміністративними методами», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що встановлення граничних цін може вирішити проблему підвищення вартості ліків лише на короткий період.

«Можна налякати, можна залякати, примусити можна, але ми ж розуміємо, що в довгостроковому плані проблему таким чином вирішити не можна. І ми не збираємося її таким чином вирішувати», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що сьогодні є можливість вирішити питання встановлення доступних цін на ліки, використовуючи ринкові механізми в комплексі з механізмами державної підтримки і державного регулювання.

Разом з тим прем`єр зазначив, що проблеми медицини необхідно вирішувати тільки після їх ретельного аналізу.

«Менш за все хотілося б, щоб медичні проблеми вирішувалися істеричною увагою влади до цих проблем, – як ми з вами спостерігали разом восени минулого року, коли зіткнулися з епідемією так званого свинячого грипу. Та істерика, яка в країні відбувалася, завдала колосального збитку і охороні здоров`я в цілому, і здоров`ю людей зокрема. І ми, звичайно, ніколи не повинні повторити це явище», - наголосив М.АЗАРОВ.