У водоймах Києва за добу потонуло четверо людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, учора, 22 червня, о пів на другу дня, в Дарницькому районі, поблизу Південного моста в двадцяти метрах від берега водолазами МНС з триметрової глибини було підняте тіло чоловіка. За словами дочки загиблого, її батько пішов на дно прямо на її очах. Вірогідніше за все, 59-річному чоловікові стало зле у воді, можливо, не витримало серце. Місце, де сталася трагедія, є необладнаною зоною для купання. Першими на допомогу прийшли водолази «Плеса», але пошуки жодного результату не дали. З цим завданням за короткий проміжок часу впорались висококваліфіковані водолази спеціалізовано аварійно-рятувального загону (САРЗ) столичного МНС. Тіло передали оперативно-слідчій групі міліції, яка також працювала на місці події.

Ввечері того ж дня, у Гідропарку, відпочиваючі на яхті побачили тіло людини, що плило за течією в бік Венеціанського моста. Про надзвичайну подію вони повідомили чергового. Впродовж 20 хвилин МНСники на човні «Шторм-450» підняли тіло на борт і транспортували до берега. Дочекавшись приїзду міліції, тіло передали працівникам «Беркуту» Дніпровського району. На разі ведеться слідство, відомо лише, що загиблим виявився чоловік 1986 року народження.

Також втопилася людина на озері «Сонячне», що в Дарницькому районі. Це вже четвертий випадок загибелі людей на цьому озері, хоча воно і належить до міських централізованих пляжів, на яких дозволено відпочинок з купанням.

Ще одне тіло 25-річного юнака витягли з води вчора відпочиваючі на р. Десенка біля Московського мосту. Наразі всі обставини випадку з’ясовуються.

Всього з початку травня на київських водоймах загинуло 30 чоловік, 5 людей було врятовано. Як свідчить статистика, серед загиблих, в основному, чоловіки середнього віку (25-36 років), які були під дією алкоголю. Найбільш небезпечними місцями на сьогоднішній день вважаються озера «Сонячне» (Дарницький район), де потонуло 4 людей, «Райдужне» (Дніпровський район) та озеро «Вербне» (Оболонь) – 2 людей.

Головне управління МНС України в місті Києві ще раз закликає громадян бути пильними та обережними, відпочиваючи на водоймах.