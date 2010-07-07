У Донецькій області середня зарплата зросла на 2%

У Донецькій області середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника (без урахування працівників підприємств з чисельністю до 10 осіб і зайнятих у громадян-підприємців) в травні 2010 року збільшилася на 2% в порівнянні з квітнем і склала 2497 грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, у промисловості середній рівень оплати праці в травні підвищився в порівнянні з квітнем на 0,4% і склав 2885 грн.

Статистики констатують, що травнева зарплата в Донецькій області вище середньої по Україні (2201 грн.) на 13,5%. По цьому показнику область, як і раніше, зайняла друге місце серед всіх регіонів (найвищим рівень оплати праці за травень був в Києві – 3293 грн., найнижчим – в Тернопільській області (1638 грн.).

Водночас, у статуправлінні відзначили, що реальна заробітна плата (з урахуванням зміни цін і сплачених податків) в цілому по області в травні в порівнянні з квітнем збільшилася на 2,8%. В порівнянні з травнем 2009 року середній рівень оплати праці номінально підвищився на 24,2%, реально – на 15,2%.

Серед всіх видів економічної діяльності в травні найвищою залишалася зарплата працівників фінансових установ – 3745 грн. Друге місце, як і в попередньому місяці, зайняли працівники вугільної промисловості – 3460 грн., третє – працівники підприємств з виробництва коксу і продуктів нафтопереробки – 3424 грн. Далі – працівники металургійного комплексу (3152 грн.), транспорту (2731 грн.), підприємств з видобутку неенергетичних корисних копалин (2686 грн.), підприємств з виробництва і розподілу електроенергії, газу і води (2614 грн.), державного управління (2569 грн.).

Менше, ніж в середньому по області, було нараховано зарплати за травень працівникам машинобудування (2373 грн.), підприємств з виробництва будівельних матеріалів та іншої неметалічної мінеральної продукції (2347 грн.), харчовій промисловості (2288 грн.), науковцям (2183 грн.), будівельникам (2181 грн.), працівникам системи освіти (1990 грн.), пошти і зв`язку (1895 грн.), хімічної і нафтохімічної промисловості (1866 грн.), торгівлі (1816 грн.), охорони здоров`я (1769 грн.), сільського господарства (1678 грн.), готелів і ресторанів (1600 грн.).

Найнижчі зарплати в травні у Донецькій області були у працівників рибного господарства – 1434 грн., лісового господарства – 1407 грн. і легкій промисловості – 1234 грн.