Євпаторійський винзавод розширив асортимент продукції

ТОВ «Євпаторійський винзавод», виробник виноробної продукції, в рамках розвитку брендів та оптимізації портфелю вивів на ринок нову торгову марку вина «Євпаторія». Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

Лінійка нової торгової марки представлена п’ятьма позиціями: два види білого вина та три види червоного.

Довідка УНІАН. ТОВ «Євпаторійський винзавод» виробляє тихі вина. Випускає продукцію під ТМ «Голіцинські вина», «Пікнік», "Євпаторія" та інші.