Євпаторійський винзавод розширив асортимент продукції
15:19, 13 липня 2010Права споживачів
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ТМ «Євпаторія»
ТОВ «Євпаторійський винзавод», виробник виноробної продукції, в рамках розвитку брендів та оптимізації портфелю вивів на ринок нову торгову марку вина «Євпаторія». Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.
Лінійка нової торгової марки представлена п’ятьма позиціями: два види білого вина та три види червоного.
Довідка УНІАН. ТОВ «Євпаторійський винзавод» виробляє тихі вина. Випускає продукцію під ТМ «Голіцинські вина», «Пікнік», "Євпаторія" та інші.
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