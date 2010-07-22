Росія відновлює імпорт курятини зі США

Відновлення постачань м`яса птиці зі США, яке очікується орієнтовно в кінці літа-початку осені 2010 року, призведе до зниження цін на цей продукт, перш за все - на популярні курячі стегенця, заявив керівник виконавчого комітету Національної м`ясної асоціації (НМА) Сергій Юшин на прес-конференції в РІА Новини.

За його словами, якщо до початку травня-червня ціни на курячі тушки не тільки не зростали, але навіть знижувалися через надлишок пропозиції, як в роздробі, так і в гуртовому секторі, то ціни на частини курки, зокрема, на гомілки і крильця, почали зростати ще з січня.

За останні два місяці ціни на тушку в гурті зросли з 62-64 рублів за кілограм до 75-80 рублів за кілограм; водночас, вартість стегенець підвищилася з 60 рублів за кілограм до 92-100 рублів.

С.Юшин нагадав, що перші партії м`яса птиці зі США прибудуть до Росії приблизно через місяць.

"Це стримає те зростання цін, яке ми спостерігаємо, перш за все в гурті. Ціни на окости можуть знизитися в гурті з 92-94 рублів за кілограм до 70-75 рублів. Це стримуватиме потенціал зростання на інші частини курки", - заявив він, уточнивши, що "провалу" цін не очікується.

Нагадаємо, в червні 2010 року президенти США і Росії домовилися усунути бар`єри на шляху імпорту до Росії американських продуктів, зокрема курятини.

На американське м`ясо птиці традиційно припадало майже 80% імпорту м`яса птиці до Росії, а квота на постачання цієї продукції зі США на 2010 рік складає 600 тисяч тонн. Проте з 1 січня 2010 року в РФ набули чинності нові санітарно-гігієнічні вимоги, що забороняють обробку м`яса птиці хлором з вищою концентрацією, ніж у питній воді. Після цього ввезення курятини із США припинилося, оскільки американські птахівники використовують вищу концентрацію хлору під час обробки курячих тушок.

Після цієї заборони почався непростий переговорний процес між країнами, при цьому паралельно РФ вела переговори про постачання птахівницької продукції з інших країн, а також зосередила зусилля зі збільшення внутрішнього виробництва курятини. В кінці весни підкомісія з митно-тарифного регулювання, очолювана першим віце-прем`єром РФ Віктором Зубковим, ухвалила рішення переоформити документи для імпортерів на постачання 150 тисяч тонн курятини, що складає 25% від квоти.

Після цього Мінпромторг Росії видав наказ, згідно з яким імпортери, що мають квоти на постачання м`яса птиці зі США, можуть переоформити їх на постачання з інших держав. До середини червня відомство встигло переоформити близько 10% від 150 тисяч тонн квоти.

РІА Новини